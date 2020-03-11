Разрабатываю игру для пк. Есть готовый пиксельный персонаж, у него уже есть 2 нарисованные анимации(анимация спокойствия и анимация бега). Нужно этому же персонажу нарисовать анимацию прыжка. Предоставлю самого персонажа и две анимации(чтоб поняли что примерно нужно сделать). Готовую анимацию нужно скинуть GIF и по кадрам в формате png.

Бюджет 250 – 300 руб. НЕ БОЛЬШЕ