Обновление имиджевого рекламного ряда

Здравствуйте! Нужно будет рисовать иллюстрации в псевдо 3D - подарки для социальной сети. Например вот такие http://iconka.com/2010/02/11/569/comment-page-1/ . Пока что нужно нарисовать всего 1 подарок. Далее дальнейшее сотрудничество для рисования ...