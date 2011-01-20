Требуется отрисовать картинки из png в psd

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок243 просмотра

Требуется отрисовать картинки из пнг в псд.

Картинки не сложные,более подробно при общении с кандидатом.

Выберу наименьшую цену,и минимальный срок.

Оплата электронными системами.

Пожайлуста,напишите Вашу примерную цену.

Спасибо за оклики.

14 лет назад
posters
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад