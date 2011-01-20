Требуется отрисовать картинки из png в psd

Нарисовать в PhotoShop картинку: объявление с отрывными номерками (разумеется, НЕ для последующей печати, вырезания и поклейки). Нарисовать нужно не «плоско», а реалистично: так, как будто оно сфотографировано – с тенями и слегка выдающимися отрывными номерками. ...