Нужны 2 картинки для дизайна группы в контакте

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок222 просмотра

Нужны 2 картинки:

первая картинка для аватарки:

1. Название фирмы или логотип

2. телефон

3. e-mail

вторая картинка в раздел новостей

В этой картинке должно быть меню, пункты я напишу какие

Вики разметку не надо!

14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

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