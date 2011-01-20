Нужна иллюстрация для сайта по фасадным системам

Дизайн сайта будет похож на http://www.ohdesign.ru/

Место для иллюстрации будет как на том сайте. Нужен тех. дизайн (похожий стиль ohdesign.ru +-)

Задание:

Изобразить три здания (они как бы направлены на объектив, снимок сверху, как девушка на том сайте), возле них строительные леса и ведутся фасадные работы. Можно использовать клипарты и обработать их, можно взять готовое что-то ...

Срочно (за сегодня накидать хоть что-то для утверждения)

Бюджет минимальный .... около 25$ +-