Иллюстрация для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок272 просмотра

Нужна иллюстрация для сайта по фасадным системам

Дизайн сайта будет похож на http://www.ohdesign.ru/

Место для иллюстрации будет как на том сайте. Нужен тех. дизайн (похожий стиль ohdesign.ru +-)

Задание:

Изобразить три здания (они как бы направлены на объектив, снимок сверху, как девушка на том сайте), возле них строительные леса и ведутся фасадные работы. Можно использовать клипарты и обработать их, можно взять готовое что-то ...

Срочно (за сегодня накидать хоть что-то для утверждения)

Бюджет минимальный .... около 25$ +-

14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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