Нарисовать в PS: объявление с отрывными номерками

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка171 просмотр

Нарисовать в PhotoShop картинку: объявление с отрывными номерками (разумеется, НЕ для последующей печати, вырезания и поклейки). Нарисовать нужно не «плоско», а реалистично: так, как будто оно сфотографировано – с тенями и слегка выдающимися отрывными номерками. В номерки вписать номера телефона (текст должен быть сделан отдельным слоем и остаться редактируемым) и придать геометрическое искажение тексту, симметрично отрывного номерка. Количество отрывных номерков: всего 6, но один как-бы оторван (крайний слева), осталось 5.

Размер «объявления»: 780 x 600 px. Цвет «объявления»: белый; фон изображения: прозрачный.

14 лет назад
_alexey_
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день

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masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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