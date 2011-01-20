Нарисовать в PS: объявление с отрывными номерками

Нарисовать в PhotoShop картинку: объявление с отрывными номерками (разумеется, НЕ для последующей печати, вырезания и поклейки). Нарисовать нужно не «плоско», а реалистично: так, как будто оно сфотографировано – с тенями и слегка выдающимися отрывными номерками. В номерки вписать номера телефона (текст должен быть сделан отдельным слоем и остаться редактируемым) и придать геометрическое искажение тексту, симметрично отрывного номерка. Количество отрывных номерков: всего 6, но один как-бы оторван (крайний слева), осталось 5.

Размер «объявления»: 780 x 600 px. Цвет «объявления»: белый; фон изображения: прозрачный.