В Московское издательство срочно требуется Художник-иллюстратор (живущий в Москве) для разовой работы ,

для изготовления одного рисунка в 2D с мультипликационными персонажами, сюжет рисунка следующий,

в городской пробке из машин люди разговаривают между собой, высовываясь из окна машин. Нам нужен пейзаж

города в 2D и хорошая прорисовка лиц в рисунке.

Нам нужен пейзаж города в 2D и хорошая прорисовка лиц в рисунке. Пишите, пожалуйста, на эл. почту:

[email protected], и присылайте образцы прошлых работ 1-2 картинки с персонажами.

Срок выполнения: 7 дней

Стоимость: 5 000 рублей

Варианты оплаты: Возможна предоплата

Способ оплаты:

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