Есть картинки 16шт, нужно их доделать. Все подробности здесь http://upload.com.ua/get/902295922/Для дизайнера.rar Оплата после здачи работы. От Вас: Сроки
Новогодняя иллюстрация.
Задача:
Нарисовать иллюстрацию шапки сайта, которая в последствии будет отдана флеш аниматору для анимации.
Эскиз в приложении. Некоторые элементы нужно отрисовать с раскадровкой (2-3 кадра).
Интструмент: Программы векторной графики (CDR, AI).
От вас:
1) Ссылка на портфолио с примерами работ.
2) Цена/срок
3) Контакт (ICQ, Skype)
Без этих пунктов заявки не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
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