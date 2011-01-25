Новогодняя иллюстрация.

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Закрыт14 заявок327 просмотров

Задача:

Нарисовать иллюстрацию шапки сайта, которая в последствии будет отдана флеш аниматору для анимации.

Эскиз в приложении. Некоторые элементы нужно отрисовать с раскадровкой (2-3 кадра).

Интструмент: Программы векторной графики (CDR, AI).

От вас:

1) Ссылка на портфолио с примерами работ.

2) Цена/срок

3) Контакт (ICQ, Skype)

Без этих пунктов заявки не рассматриваются.

14 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад