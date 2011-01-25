Есть картинки 16шт, нужно их доделать. Все подробности здесь http://upload.com.ua/get/902295922/Для дизайнера.rar Оплата после здачи работы. От Вас: Сроки
Карикатура, шаржи
Необходимо нарисовать две карикатуры (шаржа) по фотографиям
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