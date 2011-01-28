Картинка для группы ВКонтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок287 просмотров

Необходимо нарисовать картинку для оформления группы ВКонтакте http://vkontakte.ru/club23354577.

Группа относится к интернет-сервису поиска услуг по металлообработке obrabotka.by. Соответственно картинка должна "работать" на свою аудиторию, а также придерживаться стиля самого сайта.

14 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

r1ch_art
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад
$7
1 день
Рекомендую данного исполнителя. Все было выполнено в соответствии с требованиями и в срок!

Заявки фрилансеров

r1ch_art
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)
14 лет назад