Арт для приложения для социальных сетей

Если не считать, что последний этап делал значительно дольше срока (проект длинный, поэтому были этапы), то лучше фрилансера я пока не встречал. Сделал качественно в начале проекта внимательно вник в концепцию (а поверьте до этого описав концепцию нескольким художникам, я услышал много о своих интеллектуальных способностях). В общем, рекомендую.