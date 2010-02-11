Подарки для социальной сети

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок390 просмотров

Здравствуйте!

Нужно будет рисовать иллюстрации в псевдо 3D - подарки для социальной сети. Например вот такие http://iconka.com/2010/02/11/569/comment-page-1/ . Пока что нужно нарисовать

всего 1 подарок. Далее дальнейшее сотрудничество для рисования остальных подарков. Приблизительно 1 подарок в неделю (7 дней). Общее количество подарков 50 шт. 10-15$ за одну

штуку. Пишите свои заявки. Предлагайте свою стоимость. Желательно что бы фрилансер был с Украины.

14 лет назад
Vladimirok
Владимир 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

OAnomalia
Оля 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

OAnomalia
Оля 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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