Здравствуйте!

Нужно будет рисовать иллюстрации в псевдо 3D - подарки для социальной сети. Например вот такие http://iconka.com/2010/02/11/569/comment-page-1/ . Пока что нужно нарисовать

всего 1 подарок. Далее дальнейшее сотрудничество для рисования остальных подарков. Приблизительно 1 подарок в неделю (7 дней). Общее количество подарков 50 шт. 10-15$ за одну

штуку. Пишите свои заявки. Предлагайте свою стоимость. Желательно что бы фрилансер был с Украины.