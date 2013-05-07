Для афиши все есть - текст, фото, лого. Необходимо все красиво скомпоновать, подобрать фон, шрифт, цвета. Размер афиши 500 пикселей в ширину.
Отрисовка 6-и старорусских палаток с вкусностями
Для ролика про матрешек нужны 6 палаток, которые нужно сделать в векторе и раскрасить (образец палатки в прикреп. файле). Нужно 8 отдельностоящих палаток (комбинировать мы их уже потом сами будем), за прилавками которых удачно распологаются матрешки из прикрепленного ниже файла. Каждая палатка должна прдставлять свой собственный ассортимент (ассортименты могут быть похожи, но в целом палатки д.б. разными). Минимальный список этого ассортимента приведен ниже. Кроме того, необходимо отрисовать ряд предметов. Для отрисовки некоторых предметов есть готовые рисунки. Все рисунки должны согласовываться с образами самих матрешек (см. прикрепленный файл про 21 матрешку).
Нужна очень интенсивная работа.
Вот минимальный список того, что нужно отрисовать из ассортимента палаток + необходимые предметы.
1. Палатка, на прилавке которой будут всевозможные угощения (см. ниже по списку; исходный рисунок прилагается).
2. Самовар
3. блины (стопками)
4. красная икра (не знаем в чем, должно привлекательно смотреться)
5. черная икра (то же, что и для п.4)
6. баранки (связкой такой)
7. бублики (как в п.6)
8. калачи (как в п.6)
9. пирожки (в лукошке)
10. горшочки с медом
11. квас (не знаем в чем, но должно быть красиво)
12. морс (аналогично п.11)
13. Бочка (см. рисунок).
14. Гармонь (см. рисунок)
15. Балалайка (см. рисунок, оттуда взять)
16. Каравай (см. рисунок)
Срок - 2 дня.
Друзья, убедительная просьба сразу указывать срок и стоимость работ (чтобы сразу можно было принять заявку).
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