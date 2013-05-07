Отрисовка 6-и старорусских палаток с вкусностями

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок314 просмотров

Для ролика про матрешек нужны 6 палаток, которые нужно сделать в векторе и раскрасить (образец палатки в прикреп. файле). Нужно 8 отдельностоящих палаток (комбинировать мы их уже потом сами будем), за прилавками которых удачно распологаются матрешки из прикрепленного ниже файла. Каждая палатка должна прдставлять свой собственный ассортимент (ассортименты могут быть похожи, но в целом палатки д.б. разными). Минимальный список этого ассортимента приведен ниже. Кроме того, необходимо отрисовать ряд предметов. Для отрисовки некоторых предметов есть готовые рисунки. Все рисунки должны согласовываться с образами самих матрешек (см. прикрепленный файл про 21 матрешку).

Нужна очень интенсивная работа.

Вот минимальный список того, что нужно отрисовать из ассортимента палаток + необходимые предметы.

1. Палатка, на прилавке которой будут всевозможные угощения (см. ниже по списку; исходный рисунок прилагается).

2. Самовар

3. блины (стопками)

4. красная икра (не знаем в чем, должно привлекательно смотреться)

5. черная икра (то же, что и для п.4)

6. баранки (связкой такой)

7. бублики (как в п.6)

8. калачи (как в п.6)

9. пирожки (в лукошке)

10. горшочки с медом

11. квас (не знаем в чем, но должно быть красиво)

12. морс (аналогично п.11)

13. Бочка (см. рисунок).

14. Гармонь (см. рисунок)

15. Балалайка (см. рисунок, оттуда взять)

16. Каравай (см. рисунок)

Срок - 2 дня.

Друзья, убедительная просьба сразу указывать срок и стоимость работ (чтобы сразу можно было принять заявку).

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$250
2 дня
Быстро, красиво и со вкусом. Отличная работа!
Спасибо за проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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