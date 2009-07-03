Отрисовка обоев (Хохлома Симачева)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок474 просмотра

Необходимо отрисовать обои

16 лет назад
Purtik
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с поставленной задачей, хоть она была довольна не проста. Работа была выполнена в полном объеме в срок и на высоком уровне! Рекомендую!
Очень приятно работать с этим заказчиком. Была сделана частичная предоплата без всяких просьб с моей стороны. На возникшие в процессе работы вопросы следовали быстрые и четкие ответы.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад