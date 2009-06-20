Необходимо нарисовать около 10 картинок с гламурной девушкой... Девушка и шоппинг, девушка и авто, девушка и спорт и т.д.
Красиво нарисовать схему взаимодействия
Необходимо красиво перерисовать схему, необходимо будет вставить копирайт
Подробности можно узнать через приват.
Выбранный исполнитель
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