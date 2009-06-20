Красиво нарисовать схему взаимодействия

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок216 просмотров

Необходимо красиво перерисовать схему, необходимо будет вставить копирайт

Подробности можно узнать через приват.

16 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро работает человек с поставленной задачей справился раньше срока что не мало важно и приятно. рекомендую
Приятный заказчик. Хорошо поставленная задача и адекватный срок ее выполнения. Работать с ним очень понравилось.

Заявки фрилансеров

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад