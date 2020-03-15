Портрет в стиле мультфильмов

Здравствуйте! Мне понравилась ваше портфолио)

Как вы считаете, у вас получится попадать в мультяшную стилистику западных мультсериалов?

Как вы рассматриваете длительную работу? Я ищу работника на сезон или несколько, как пойдет) Вам такое интересно?

Если да, поговорим подробней о специфике работы, зарплате )