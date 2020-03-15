Портрет в стиле мультфильмов

Нужно отрисовать всплывающие окна для игрового сайта в фиолетовых тонах. Размер: 600х600 Количество: 5 штук В дальнейшем будут еще заказы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Мне понравилась ваше портфолио)
Как вы считаете, у вас получится попадать в мультяшную стилистику западных мультсериалов?
Как вы рассматриваете длительную работу? Я ищу работника на сезон или несколько, как пойдет) Вам такое интересно?
Если да, поговорим подробней о специфике работы, зарплате )
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