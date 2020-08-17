Необходимо отрисовать банеры попапы

Посмотрите приложенный плакат. Нам нужно напечатать его на русском языке, но прав на эту иллюстрацию у нас нет и их не купить. От Вас нужно: полностью скопировать (отрисовать заново) эти иллюстрации. Ничего нового выдумывать ...