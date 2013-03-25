Рисунки

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Завершен1 заявка111 просмотров

Для статей необходимы оригинальные рисунки, символизирующие тему конкретной статьи. Рисунки - самые простые, в некоторых случаях возможны схематичные. Векторные с идеальными линиями.

Количество рисунков - около 20 штук.

13 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$60
2 дня
Очень доволен выполненной работой. Ярослав оригинален в работе и приятен в общении.
Надежный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад