Нужно прорисовать календарь-трио. 95% работы - шапка. Остальное - тексты с адресами, слоганами и т.д. Профиль компании - спецодежда, средства защиты, пожарное оборудование и т.д. Предыдущие несколько лет мы ...
Тематические рисунки для перекидного календаря
Необходимо подготовить 12 тематических рисунков для перекидного календаря в карикатурном стиле.
Будет дано изречение народной мудрости и под это изречение нужно подготовить рисунки.
Уровень работ доложен быть высокий. Пожалуйста указывайте сроки, стоимость за все 12 рисунков.
Образец стиля рисунков:
Выбранный исполнитель
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