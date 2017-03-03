Тематические рисунки для перекидного календаря

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Завершен16 заявок282 просмотра

Необходимо подготовить 12 тематических рисунков для перекидного календаря в карикатурном стиле.

Будет дано изречение народной мудрости и под это изречение нужно подготовить рисунки.

Уровень работ доложен быть высокий. Пожалуйста указывайте сроки, стоимость за все 12 рисунков.

Образец стиля рисунков:

14 лет назад
IKinCJ
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Alen80
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$60
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Alen80
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад