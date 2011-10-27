Для сайта производителя лекарственных препаратов необходимо нарисовать реалистичный пейзаж — горы, лес, горное озеро, олень. Важно — верстка страницы будет нестатичной (резиновой), поэтому необходимо предусмотреть возможность тиражирования по горизонтали некоторых элементов иллюстрации. Одиночные объекты тиражироваться ...
Нарисовать обьекты для карточной игры
Требуется художник со знанием Flash для карточной игры.
Необходимо в соответствии с тех.заданием нарисовать следуещие обьекты :
колоду, карты, поле, интерфейс.
Крайне желательно проживание в Киеве.
За подробностями обращайтесь в личку и на e-mail.
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