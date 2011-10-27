Интересная схема прохода к магазину Этосвет

# 1 — $ 70

Друзья, надо придумать, каким образом сделать схему прохода к магазину светильников Этосвет.рф

Сайт магазина: www.etosvet.ru или этосвет.рф

Суть в том, что магазин находится на третьем этаже ТЦ и чтобы до него дойти и не заблудиться, я бы хотел сделать стрелки\указатели до самой двери. Перед въездом на территорию ТЦ весит баннер магазина, перед входом в ТЦ висит светящийся короб магазина. Т.е. до ТЦ покупатель дойдёт без труда. Осталось соорентировать его внутри ТЦ. С 1го этажа до 3го. Лифта нет. Поднимаемся по ступенькам :)

Креатив приветствуется. Шутки приветствуются вдвойне!

Для понимания покажу баннер, который висит на въезде: http://etosvet.ru/sites/default/themes/fusion/eto_svet_new/img/pomenyay-lampochku-zyaat-etosvet.jpg

Логотип Этосвет в кривых - в прикрепленном файле