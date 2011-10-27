Графично-акварельная иллюстрация для сайта

Нужна иллюстрация по стилю нечто среднее между карандашной графикой и акварелью для главной страницы сайта. Она будет одним из ключевых (центральным) элементом главной страницы, которая оформлена в светло-серых белых тонах в минималистичном стиле.

Иллсютрация будет для Золотой рыбки и должнать быть объемной вроде этого http://www.behance.net/gallery/Desktop-Battle-with-SELECT/123045 Сам ракурс вроде такой. Еще пример рыбки http://www.behance.net/gallery/Yakuza/209970

Рыба может быть либо четко графичной либо, что наверное лучше, слега акварельной, с брызгами. Получится это вроде http://www.behance.net/gallery/landscapes/299087 http://www.behance.net/gallery/Danville-Counseling/255313 http://www.behance.net/gallery/Fleurs/769210 http://www.behance.net/gallery/Portraits-Session/258474 http://www.free-lance.ru/users/Teni/viewproj.php?prjid=400710

От Вас интересуют примеры похожих работ и оцека иллюстрации. Просьба отвечать в проект, а не в личку.