Здравствуйте, Нужно нарисовать 2 сцены для истории в игре Птичий Городок. Игру делаем на основе казуальной игры Birds Town: http://www.bigfishgames.com/download-games/10792/birds-town/index.html. ТЗ прикрепил.
Графично-акварельная иллюстрация для сайта
Нужна иллюстрация по стилю нечто среднее между карандашной графикой и акварелью для главной страницы сайта. Она будет одним из ключевых (центральным) элементом главной страницы, которая оформлена в светло-серых белых тонах в минималистичном стиле.
Иллсютрация будет для Золотой рыбки и должнать быть объемной вроде этого http://www.behance.net/gallery/Desktop-Battle-with-SELECT/123045 Сам ракурс вроде такой. Еще пример рыбки http://www.behance.net/gallery/Yakuza/209970
Рыба может быть либо четко графичной либо, что наверное лучше, слега акварельной, с брызгами. Получится это вроде http://www.behance.net/gallery/landscapes/299087 http://www.behance.net/gallery/Danville-Counseling/255313 http://www.behance.net/gallery/Fleurs/769210 http://www.behance.net/gallery/Portraits-Session/258474 http://www.free-lance.ru/users/Teni/viewproj.php?prjid=400710
От Вас интересуют примеры похожих работ и оцека иллюстрации. Просьба отвечать в проект, а не в личку.
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