Отрисовать алтайский пейзаж для шапки сайта

Для сайта производителя лекарственных препаратов необходимо нарисовать реалистичный пейзаж — горы, лес, горное озеро, олень. Важно — верстка страницы будет нестатичной (резиновой), поэтому необходимо предусмотреть возможность тиражирования по горизонтали некоторых элементов иллюстрации. Одиночные объекты тиражироваться не должны, например, озеро и олень пусть не тиражируются. Лес или какая-то его часть, камни должны тиражироваться. Картинка-образец, привезенная с Алтая здесь http://narod.ru/disk/29923414001/dscf9633.jpg.html Минимальная ширина страницы 1000 пкс. Графика должна быть яркой, четкой, реалистичной (тени, рефлексы, отражения,...). В проекте сразу указывайте цену/срок исполнения + примеры подобных работ. Точную копию с фото делать не нужно, необходимо передать настроение.