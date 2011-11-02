Отрисовать алтайский пейзаж для шапки сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок319 просмотров

Для сайта производителя лекарственных препаратов необходимо нарисовать реалистичный пейзаж — горы, лес, горное озеро, олень. Важно — верстка страницы будет нестатичной (резиновой), поэтому необходимо предусмотреть возможность тиражирования по горизонтали некоторых элементов иллюстрации. Одиночные объекты тиражироваться не должны, например, озеро и олень пусть не тиражируются. Лес или какая-то его часть, камни должны тиражироваться. Картинка-образец, привезенная с Алтая здесь http://narod.ru/disk/29923414001/dscf9633.jpg.html Минимальная ширина страницы 1000 пкс. Графика должна быть яркой, четкой, реалистичной (тени, рефлексы, отражения,...). В проекте сразу указывайте цену/срок исполнения + примеры подобных работ. Точную копию с фото делать не нужно, необходимо передать настроение.

14 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все сделано быстро и профессионально. Буду обращаться в дальнейшем.
Евгений прекрасно сформулировал задачу,поэтому работалось легко и приятно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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