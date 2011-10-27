Календарь (нарисовать+обработка фото)

Нужно прорисовать календарь-трио. 95% работы - шапка. Остальное - тексты с адресами, слоганами и т.д.

Профиль компании - спецодежда, средства защиты, пожарное оборудование и т.д.

Предыдущие несколько лет мы сами придумывали макет. Дизайнер только прорисовывал. В этом году идей нет, поэтому будем с дизайнером думать совместно. Исходя из этого, портфолио претендентов будут рассматриваться под огромным увеличительным стеклом. Нам нужен качественный исполнитель, обладающий фантазией, тонко чуствующий цвет, стиль, и умеющий ходить на грани.

Ждем предложений с ценой и сроками.

P.S. В названии тендера присутствует текст про обработку фотографий. Никаких фотографий мы не представляем (у нас их прото нет). Все фотки победитель делает сам, если это необходимо. Возможно нужные фотографии мы найдем (не факт). Возможно обработка фотографий не потребуется.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги или WMR (WebMoney). Другие валюты или платежные системы по согласованию с нами.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.