Украсить лого сайта к Новому году

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок391 просмотр
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Нужну украсить лого адалт сайта к Новому году.

Хотелось бы поставить возле него снеговика, но необычного: морковка и глазки будут играть роль мужского "инструмента" (на нижнем коме)... ведро остается на голове.

И положить чуть снега на символ сайта.

15-30$.

14 лет назад
webtaras
Тарас 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
vadozzer
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена всего за пару часов, выслал кучу вариантов. Все понравилось! Красиво, аккуратно! Рекомендую Вадима как профессионального рисовальщика. И сам еще надеюсь с ним поработать ;)
Всё шикарно. Нравится так работать. Рекомендую сотрудничать с этим человеком.