Украсить лого сайта к Новому году

Нужну украсить лого адалт сайта к Новому году.

Хотелось бы поставить возле него снеговика, но необычного: морковка и глазки будут играть роль мужского "инструмента" (на нижнем коме)... ведро остается на голове.

И положить чуть снега на символ сайта.

15-30$.