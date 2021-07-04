3D визуализация интерьера на достойном уровне

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт33 заявки1164 просмотра

Нужно выполнить визуализацию с качественным рендером интерьеров нескольких помещений (кухня, две детские и ванная) по кухне два варианта. Полная информация по проекту будет доступна после просмотра портфолио с выполненными работами. Как результат качественно выполненной работы - постоянное сотрудничество. Интересные идеи. 

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