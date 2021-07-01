Ищется дизайнер для срочной помощи в работе над проектами интерьеров и экстерьеров. Необходим опытный специалист, готовый к совместной работе для соблюдения сроков. Подробности будут обсуждены в личной переписке.
Сделать дизайн-проект квартиры
Нужно сделать дизайн-проект квартиры. с нуля до визуализации. Так же сопровождение.
Работа в Краснодаре или округ рядом. Что бы могли ездить на объект
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