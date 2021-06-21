Для проектировщиков нужно сделать проект дома раздел Ар и КР как длм в видео по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=XWIfzASuUSs&t=137s но сделать его чуть больше добавив еще одну комнату. По вашему проекту должна бытьтвозможность построить дом.
Доделать дизайн квартиры
В planner 5d нарисован дизайн квартиры (из серии «я так вижу и хочу»)
нужно привести в нормальный вид и сделать рендеры.
Подготовить документацию для строителей.
Оплата WMZ или на карту Привата (если Украина).
Общение через телеграмм.
Заявки фрилансеров
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