Нужен дизайн-проект офиса

Нужен молодой дизайнер, который поможет оперативно помочь сделать дизайн офиса и кабинета для руководителя. А так же проконтролировал рабочих во время ремонта. На фото представлены размеры офиса.

Можно как и начинающим для портфолио, так и за небольшую награду в 5000р

Нужно организовать рабочее пространство. Что обязательно должно быть 1. зона отдыха с едой 2. общий стол для совещаний 3. личное рабочее пространство 4. кабинет для руководителя(комната поменьше)