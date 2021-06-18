Нужны 2 мебельных блока для демонстрации встраиваемых винных шкафов ABCino abcino.ru Один блок - размещение шкафов под столешницей с небольшими разделителями. Второй блок - для винных шкафов в нишу. ...
Нужен дизайн-проект офиса
Нужен молодой дизайнер, который поможет оперативно помочь сделать дизайн офиса и кабинета для руководителя. А так же проконтролировал рабочих во время ремонта. На фото представлены размеры офиса.
Можно как и начинающим для портфолио, так и за небольшую награду в 5000р
Нужно организовать рабочее пространство. Что обязательно должно быть 1. зона отдыха с едой 2. общий стол для совещаний 3. личное рабочее пространство 4. кабинет для руководителя(комната поменьше)
Заявки фрилансеров
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