Upgrate студенческого пространства

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок485 просмотров
  • Разработать дизайн-проект обновления студенческого пространства в общежитии, отвечающее современным тенденциям общественных пространств.

    Сделать входную зону, зону ожидания, современный формат информационных стендов, предусмотреть удобную и понятную навигацию. Т.к. сроки реализации сжатые не предполагается перепланировка помещений, необходимо обновить отделку, добавить предметы интерьера и декора. Дизайн должен быть простым, легко реализуемым и отвечать требованиям предъявляемым к пространствам с большой проходимостью. Более подробное описание задачи в файле.

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