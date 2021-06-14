Сематика кухни

"Собрать семантику по кухням на заказГео АрзамасСтраница yutnyekuhni.turbo.site/Только горячие коммерческие ключи с минус-словами/фразамиОграничение бюджета 5000р в неделюСемантика для Яндекс ДиректДелаем только кухни под ключ. НЕ готовые кухни. НЕ другую кухонную мебель. НЕ отдельно ее элементы.

Готовый результат нужен в том виде, который Вы считаете полностью готовым."