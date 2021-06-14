Спроектировать модуль в Базис мебельщик

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Закрыт1 заявка485 просмотров

Нужны 2 мебельных блока для демонстрации встраиваемых винных шкафов ABCino

abcino.ru

Один блок - размещение шкафов под столешницей с небольшими разделителями. 

Второй блок - для винных шкафов в нишу.

Оба блока стоят на полу в ряд вдоль стены

Можно предложить варианты улучшения конструкции.

Схемы встройки: https://yadi.sk/d/k1WqB4wBmab4mA

4 года назад
ledovskoy
Дмитрий 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

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Влад
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад