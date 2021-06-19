Нужно сделать проект дома ар и кр площадь 90 м2

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Закрыт3 заявки808 просмотров

Для проектировщиков нужно сделать проект дома раздел Ар и КР как длм в видео по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=XWIfzASuUSs&t=137s  но сделать его чуть больше добавив еще одну комнату. По вашему проекту должна бытьтвозможность построить дом.

4 года назад
serjilio
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