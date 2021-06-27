Необходимо разработать дизайн помещения, расстановку мебели, кухни, сан узлов и зонирования с учётом эргономики удобства для гостей и персонала. Сам бизнес проект подразумевает кафе ресторан с очень доступной ценой, но с удобным и современным интерьером, где гость отдаёт предпочтение пойти в наше заведение, чем в столовую. Обслуживание ведутся официантами. Во избежания большого вложения в ремонт необходимо по максимуму обыграть черновую отделку. Проект на два этажа. 5 и 6 этаж, на 5 этаже нужно расположить открытую кухню за стеклом, на 6 этаже терраса на крыше. А также усмотреть возможность кухонного лифта между этажами

Файлы должны быть в cdr, а также в Jpeg формате

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