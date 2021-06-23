Сделать дизайн-проект квартиры

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  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт22 заявки514 просмотров

Нужно предложить варианты планировки и зонирования, план размещения мебели и техники. сделать план освещения с привязками, план электрики и сантехники. Также сделать развертки стен с размещением выше сказанного.

4 года назад
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