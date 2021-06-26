Участие в разработке интерьера кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок706 просмотров

Требуется дизайнер для участия в разработке интерьера кафе, выполнение определённой части работы. Знание Adobe Photoshop или аналог, желательно так же знание 3ds max.

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