Ищем архитектурный дизайн / ландшафтный дизайн

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Закрыт4 заявки481 просмотр

Я хочу построить дом в стиле Тулум в Таиланде.

Дом будет около 100 кв.м с террасой 40 кв.м на участке 400 кв.м.

Ванная будет полуоткрытой.

У меня довольно ограниченный бюджет, поэтому мне нужен кто-то, кто хоть немного разбирается в материальных затратах.

Пожалуйста, обращайтесь ко мне, только если у вас есть опыт работы с этим стилем (Google Tulum house, чтобы понять)

Ищу дизайнера для дома, ландшафтного дизайна и дизайна интерьера.

Во вложении несколько фото, чтобы понять, какой стиль я хочу.

Свяжитесь со мной, только если вы говорите на базовом английском.

4 года назад
jo212121
Шибель 
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