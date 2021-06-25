Я хочу построить дом в стиле Тулум в Таиланде.

Дом будет около 100 кв.м с террасой 40 кв.м на участке 400 кв.м.

Ванная будет полуоткрытой.

У меня довольно ограниченный бюджет, поэтому мне нужен кто-то, кто хоть немного разбирается в материальных затратах.

Пожалуйста, обращайтесь ко мне, только если у вас есть опыт работы с этим стилем (Google Tulum house, чтобы понять)

Ищу дизайнера для дома, ландшафтного дизайна и дизайна интерьера.

Во вложении несколько фото, чтобы понять, какой стиль я хочу.

Свяжитесь со мной, только если вы говорите на базовом английском.