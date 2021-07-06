Нужна помощь дизайнера!!!!!! СРОЧНО

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен4 заявки527 просмотров

Здравствуйте дорогие исполнители, коллеги. Я собственно и сама дизайнер но необходима помощь, так как крайне не успеваю по срокам сдачи, нужен хороший специалист, который сможет работать сообща, все подробности в лс.

4 года назад
Zlysa
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$100
10 дней
Очень понравился и сильно помог данный исполнитель. В совершенстве владеет нужными знаниями как в архитектуре зданий, так и в визуализациях, что и нужно было для выполнения моего задания. Могу отметить следующие качества этого исполнителя, которые я выделила для себя за время нашего сотрудничества, а именно это: Целеустремленность, требовательность к себе, и обьективность. Так же и с коммуникабельностью никаких проблем не возникало, Анастасия всегда моментально отвечает на сообщения. Проявляла большую заинтерисованность в текущем проекте, что очень важно, так как не каждый человек может и хочет полность погружаться, так сказать с головой, в новый проект и тратить на него все силы, для достижения качественного результата. По срокам так же всё выполнено идеально. Рекомендую данного дизайнера, как профессионала своего дела и рассчитываю на дельнейшее сотрудничество.
Благодарю за принятие в команду и интересный опыт. Было приятно работать с Мариной, понятное ТЗ, быстрая проверка результата. Рекомендую данного заказчика! Четкая задача, оплата произведена вовремя, всегда на связи , всегда в работе) Также рекомендую как исполнителя-дизайнера. С удовольствием продолжу плодотворное сотрудничество. Добросовестная, порядочная, приятная в общении) Спасибо за купон!)

Заявки фрилансеров

_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
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Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад
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Валерий
 
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Был
11 часов назад
2 отзыва
4 года назад

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