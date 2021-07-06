Очень понравился и сильно помог данный исполнитель. В совершенстве владеет нужными знаниями как в архитектуре зданий, так и в визуализациях, что и нужно было для выполнения моего задания. Могу отметить следующие качества этого исполнителя, которые я выделила для себя за время нашего сотрудничества, а именно это: Целеустремленность, требовательность к себе, и обьективность. Так же и с коммуникабельностью никаких проблем не возникало, Анастасия всегда моментально отвечает на сообщения. Проявляла большую заинтерисованность в текущем проекте, что очень важно, так как не каждый человек может и хочет полность погружаться, так сказать с головой, в новый проект и тратить на него все силы, для достижения качественного результата. По срокам так же всё выполнено идеально. Рекомендую данного дизайнера, как профессионала своего дела и рассчитываю на дельнейшее сотрудничество.