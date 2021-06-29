Требуется разработка дизайна помещения для ресторана-кафе на двух этажах, включая расстановку мебели, кухню и санузлы с учетом удобства для гостей и персонала. На 5 этаже разместить открытую кухню, а на 6 - террасу на крыше. Важно минимизировать вложения в ремонт, используя черновую отделку. Файлы должны быть предоставлены в формате cdr и JPEG.
Отрисовка схематично мебели
По визуализации нарисовать схематично мебель
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