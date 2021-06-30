Необходимо разработать дизайн-проект оформления магазина и расстановки образцов продукции, мебели и т.д.

Помещение примерно 80 м2. В нем будет располагаться магазин по продаже биокаминов и массажных кресел.

Есть логотип и фирменный стиль, примеры того что нравится и еще немного информации.

Прежде всего ориентируемся на цену и примеры работ по дизайну коммерческих помещений.

Из каких частей будет состоять итоговый результат (визуализация, планы монтажа, света, материалы стен и т.д.)?

Возможна ли оплата по договору?