Нужен дизайнер-планировщик "Визуал" планировка клиники.

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок552 просмотра

Нужен дизайнер-планировщик "Визуал" планировка клиники. Небольшой дизайн двухуровневого помещения с нашей мебелью + помощь строителям.!-ый этаж разделения на зону ресепшн+кабинеты. 2-ой этаж замер планировка встроенных шкафов в кабинетах, электрика, конструкции под раковины.

Мы ищем человека с Опытом и хорошим вкусом. Предпочтительнее дизайн лофт, хорошая эстетика.

Возможно бартер

4 года назад
Di_di23
Диана 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Любомир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эмессауден
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
14 дней назад
4 года назад
Валерий
 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алла
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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