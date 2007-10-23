Дизайн интерьера кафе в г.Ярославль авиатор

$1000
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт21 заявка521 просмотр
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Необходимо разработать и визуализировать дизайн элитного кафе в центре

Ярославля под названием АВИАТОР. Нужны фишки и другой креатив, который

можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики,

развитие авиации. Желательно обыграть интерьер с юмором.

Общая площадь помещения - около 85 кв/м, торговый зал - 63 кв/м.

Оставляйте ссылки на свое портфолио здесь или на [email protected].

Просьба начинающих дизайнеров не обращаться.

Сроки сжатые - максимум 21 день.

16 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
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