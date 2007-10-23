Дизайн интерьера кафе в г.Ярославль авиатор

Добрый день всем! мне нужно что бы Вы разработали дизайн пиццерии - ресторана. Недорогая мебель, но в своем роде эксклюзивная. срочно нужно сделать эскиз, есть идея, нужно ее воплощение, к 29.01.2008 вечером, можно поздним вечером нужны эскизы, утром ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать и визуализировать дизайн элитного кафе в центре
Ярославля под названием АВИАТОР. Нужны фишки и другой креатив, который
можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики,
развитие авиации. Желательно обыграть интерьер с юмором.
Общая площадь помещения - около 85 кв/м, торговый зал - 63 кв/м.
Оставляйте ссылки на свое портфолио здесь или на [email protected].
Просьба начинающих дизайнеров не обращаться.
Сроки сжатые - максимум 21 день.
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