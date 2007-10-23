Дизайн интерьера кафе в г.Ярославль авиатор

Добрый день всем! мне нужно что бы Вы разработали дизайн пиццерии - ресторана. Недорогая мебель, но в своем роде эксклюзивная. срочно нужно сделать эскиз, есть идея, нужно ее воплощение, к 29.01.2008 вечером, можно поздним вечером нужны эскизы, утром ...