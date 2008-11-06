Ванная комната

$30
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен9 заявок341 просмотр
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Срочно требуется фото (макет из 3dsMax может из другой программы) ванной комнаты, которое нигде не участвовало, с "богатым интерьером". В которой есть элементы: ванна, душевая кабина, санфаянс, полотенцесушитель, душевой поддон, шторки для ванн, душевой угол, мебель для ванной комнаты, гидромассажные стойки, смесители, кафельная плитка.

макеты и ссылки на работы на [email protected]

16 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
slammm
Денис 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Отрисовал все как и требовалось, четко в срок! Рекомендую!
Чётко сформулированные задачи, постоянная информационная поддержка по проектам! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
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