Ванная комната

Срочно требуется фото (макет из 3dsMax может из другой программы) ванной комнаты, которое нигде не участвовало, с "богатым интерьером". В которой есть элементы: ванна, душевая кабина, санфаянс, полотенцесушитель, душевой поддон, шторки для ванн, душевой угол, мебель для ванной комнаты, гидромассажные стойки, смесители, кафельная плитка.

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