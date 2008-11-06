Ванная комната

Добрый день всем! мне нужно что бы Вы разработали дизайн пиццерии - ресторана. Недорогая мебель, но в своем роде эксклюзивная. срочно нужно сделать эскиз, есть идея, нужно ее воплощение, к 29.01.2008 вечером, можно поздним вечером нужны эскизы, утром ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется фото (макет из 3dsMax может из другой программы) ванной комнаты, которое нигде не участвовало, с "богатым интерьером". В которой есть элементы: ванна, душевая кабина, санфаянс, полотенцесушитель, душевой поддон, шторки для ванн, душевой угол, мебель для ванной комнаты, гидромассажные стойки, смесители, кафельная плитка.
макеты и ссылки на работы на [email protected]
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