Модели элитной сантехники

Требуется выполнить 27 моделей элитной сантехники - ванны, раковины, унитазы, и 6 смесителей и встроить их в предоставленные Вам модели интерьеров ванных комнат. Сроки очень сжаты - необходимо, чтобы все было готово к вечеру воскресенья. Дедлайн - утро понедельника. Каждая модель - от $30, по договоренности с Исполнителем. Для работы необходим 3ds max. Оставляйте, пожалуйста, ссылки на свое портфолио здесь, либо в привате. [email protected] для связи