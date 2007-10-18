Архитектурный проект АЗС

Здравствуйте.

Необходимо два проекта АЗС:

1) первый - только АЗС на 4 вида топлива (две двухтопливные ТРК (колонки), с навесом над ТРК, операторской (в нём же предусмотрена продажа масел/смазок через окно продажи без торгового зала).

2) второй - АЗС на 4 вида топлива (две двухтопливные ТРК (колонки), с навесом над ТРК, операторской (в нём же предусмотрена продажа масел/смазок через окно продажи без торгового зала) + кафе с отдельным входом, стоянкой автотранспорта и резервным местом под мотель.

По-возможности, в концепции АЗС "Лукйол". Рассмотрим возмжность покупки готового проекта с привязкой к нашей местности со всеми документами. Определяющее значение имеет цена.

С уважением.