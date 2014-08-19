Дизайн интерьера магазина

Нам нужен очень креативный подход к работе. Цветовая гамма, световое оформление и мебель на ваш взгляд. У нас 10 кв.м. площади на которой надо расположить ассортимент из аксессуаров для сотовых телефонов (порядка 100 единиц) и айпады, айпэды (около 10 шт).