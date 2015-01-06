Дизайн помещения 42м.кв. в стиле феррари

$25
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок250 просмотров
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Требуется создать (нарисовать) интерьер в помещении площадью 42м.кв. Стиль оформления помещения - феррари.

Данное помещение является гаражом, так что стены и потолок будут обшиваться металлическими панелями и рейками.

Теперь более подробно о цветах и материалах и помещении:

Помещение: Ширина 6 метров, длинна: 7 метров, высота 2,75.

Применяемые цвета: серый, черный, белый, красный, желтый

Материалы:

1) Потолок: это только металлические кассетные потолки 600х600(мм) (по типу армстронг, только металлические). Одна панель - один цвет. На потолке 117 панелей.

2) Стены: на стенах применяется как фасадная рейка (сайдинг металлический) так и кассеты.

Рейка может быть в ширинах от 120мм до 350мм, длинна любая, расположение как вертикальное так и горизонтальное, можно даже под углом, но не желательно.

Кассета становая в размерах 0,5м кв. То есть любых габаритов, но по площади не превышающей 0,5м.кв

Одно изделие (кассета или рейка) один цвет, количество изделий (реек и кассет) чем меньше количество и чем больше площадь - тем лучше, но стиль феррари должен быть соблюден.

9 лет назад
zov006
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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