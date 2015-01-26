Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800. 1. офисы 2. школы 3. больница 4. детский сад 5. административные здания По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше. Конкретных пожеланий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От меня размеры помещений, общая концепция расположения мебели, выбор плитки плитки, и пр.
От вас варианты дизайна.
- Похожие заказы
- $30Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Доброго времени суток! Срочно необходимо создать дизайн интерьера прихожей. Техническое задание передам исполнителю.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки, Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении ) Идея - использования максимально экономичных материалов для ...Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $600
Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К. Допустимые движки: Вирей, Менталрей. Общая схема местности во ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать интерьеры в современном стиле с мебелью для каталога, а также показать детальную картинку выдвижных механизмов. Пример вышлю на почту. Цель — продемонстрировать механизмы. Напишите стоимость за один 3д интерьер и время исполнения.Интерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
Внутренняя планировка помещения, Таун-хауз, 2 этажа, 110-130 кв.м.Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна планировка, разработка дизайн-проекта жилой трехкомнатной квартиры в современном стиле, нужны интересные креативные предложения. планировка прилагается пример работы http://vk.com/album-3678155_203409565Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
- актуально в течении нескольких часов Нужно быстро сделать раскладку плитки. Azori - Sanmarco crema Размеры пришлюИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайн гостинной с холом. Функционал: кухня, столовая, зона отдыха (план с комментариями прилагается). На плане расставлена мебель - не обращаем внимания! В гостинной камин + телевизор. Кухня: светлая в стиле прованс. Необходимо расположить предметы, ...Интерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт9 лет назад