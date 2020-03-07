Дизайн-проект плейстейшн-бара

Начал делать ремонт, но не могу закончить. Есть обои, пол, кровать. Нужно дорисовать мебель, ковер, шторы, возможно какие то элементы. Основное: определиться с цветом. P.s. друзья, мне не нужен полноценный дизайн-проект. И менять из существующего уже ничего не хочу. Тут ...