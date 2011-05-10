Салону кухонной мебели эконом класса, требуется специалист на позицию «Дизайнер-консультант» Требования: Женщина от 25 лет, высшее образование, аналогичный опыт работы, знание ПК Обязанности: Проектирование кухонных экспозиций от руки, расчёт стоимости заказа, консультирование клиентов, переписка с клиентами и контрагентами, ...
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Требуется дизайнер балконов.
Задачи и требования:
- выезд на обьект;
- прорисовка чертежей в дизайнерских и конструкторских программах;
- знание материалов, их свойств и расчет расхода материала;
График работы - свободный
Оплата - по договоренности
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