Дизайнер балконов

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Требуется дизайнер балконов.

Задачи и требования:

- выезд на обьект;

- прорисовка чертежей в дизайнерских и конструкторских программах;

- знание материалов, их свойств и расчет расхода материала;

График работы - свободный

Оплата - по договоренности

13 лет назад
SCenter
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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